Медведев вышел в финал турнира в Австралии, обыграв американца

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии ATP-250 в Брисбене, Австралия.

Соперником представителя России был американец Алекс Михельсен. Встреча, которая длилась 1 час 42 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2.

Медведев сделал девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Михельсен также подал навылет четыре раза, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей Медведев сыграет с еще одним представителем США Брэндоном Накашимой.

В 2025 году Медведев не квалифицировался на Итоговый турнир. Медведев играл на этом турнире с 2019 по 2024 год. Он выиграл Итоговый турнир в 2020 году, а в 2021 году добрался до финала, где уступил немцу Александру Звереву. Квалифицироваться в 2025 году он не сумел после того, как в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже проиграл Звереву.

В октябре Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года. Осенью 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой.

Ранее сестра перешедшей под флаг Узбекистана теннисистки снялась с Australian Open.