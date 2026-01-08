«Мама-Россия себя уважает и чемпионаты с собой увозит»: Степанова об отмене ЧЕ в Польше

Лыжница Степанова: мама-Россия себя уважает и чемпионаты с собой увозит

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своем Telegram-канале сравнила с обиженными детьми Польшу и Эстонию после объявления Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) об отмене юношеского чемпионата Европы.

«Польша и Эстония ведут себя как обиженные дети. Про таких еще говорят «назло маме отморожу уши». Мама-Россия себя уважает и на обиженных воду возит и чемпионаты с собой увозит», — написала Степанова.

8 января EWF сообщила об отмене чемпионата Европы среди юниоров из-за невыдачи виз спортсменам России и Беларуси.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее министр спорта РФ приветствовал решение EWF лишить Польшу права проведения ЧЕ.