Министр спорта РФ приветствует решение EWF лишить Польшу права проведения ЧЕ

Дегтярев: приветствуем решение EWF лишить Польшу права проведения ЧЕ
Александр Вильф/РИА Новости

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев приветствует решение Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) лишить Польшу права проведения юношеского чемпионата Европы, передает «Матч ТВ».

«Ограничения против российских спортсменов со стороны некоторых стран и спортивных федераций носят откровенно дискриминационный характер. Тем не менее, здравые силы в мировом спорте все еще есть, и мы приветствуем решение исполнительного совета EWF», — сказал Дегтярев.

8 января EWF сообщила об отмене чемпионата Европы среди юниоров из-за невыдачи виз спортсменам России и Беларуси.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее МОК не стал отвечать на запросы российских вещателей насчет показа Олимпиады-2026.

