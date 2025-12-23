Норвежский биатлонист умер в возрасте 27 лет

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет, сообщает пресс-служба Норвежской ассоциации биатлона.

Спортсмен найден мертвым в гостинице, причины смерти не уточняются. Баккен трижды становился чемпионом Европы — в смешанной эстафете в 2021-м, и в спринте и эстафете в 2025-м. Также на его счету победа на этапе Кубка мира в масс-старте. В середине декабря норвежец занял пятое место в спринте на этапе Кубка мира во Франции. Он считался претендентом на поезку в Италию на Олимпиаду 2026 года.

3 ноября главный тренер сербского клуба «Раднички 1923» Младен Жижович скончался во время матча во время матча чемпионата страны. В матче 14-го тура национального первенства «Раднички 1923» играли с «Младости». Специалист почувствовал себя плохо в середине первого тайма, у скамейки запасных он потерял сознание. Тренер был экстренно госпитализирован, однако врачи не сумели ему помочь, и он скончался.

Ранее российский парапланерист погиб в Турции.