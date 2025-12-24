Умер чемпион ОИ-1972 по легкой атлетике Бондарчук

На 86-м году скончался победитель ОИ-1972 по легкой атлетике Бондарчук

Чемпион Олимпийских игр 1972 года по легкой атлетике Анатолий Бондарчук ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

О причинах смерти бывшего спортсмена не уточняется. На ОИ-1972 в Мюнхене Бондарчук одержал победу с рекордом Игр, в 1969 году легкоатлет установил два мировых рекорда.

Помимо золота Олимпийских игр, в активе Бондарчука есть медаль высшей пробы чемпионата Европы.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

