Ветеран ЦСКА раскритиковал назначение испанца на пост наставника «Спартака»

Экс-футболист Валерий Масалитин раскритиковал назначение Хуана Карседо на пост тренера московского «Спартака», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Неправильно назначать иностранного тренера на полсезона или на год. Поэтому такой контракт. Что касается самого назначения, я считаю, что «Спартак» достоин большего. Дай бог, чтобы у него все получилось», — сказал Масалитин.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее экс-президент «Спартака» заявил, что команду грабят.