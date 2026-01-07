Легенда сборной России хотел бы видеть другого тренера в «Спартаке»

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал странным назначение Хунана Карседо на пост главного тренера московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«Выбор Карседо главным тренером «Спартака» выглядит немного странным. Я бы хотел видеть там другого тренера, но где я и где «Спартак»? Посмотрим, как получится у Карседо», — сказал Булыкин.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее спортивного директора «Спартака» призвали выкинуть из клуба.