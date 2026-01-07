Спортивного директора «Спартака» призвали выкинуть из клуба

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал спортивного директора московского «Спартака» Франсиса Кахигао, передает «РБ Спорт».

«Ноль! Кахигао надо было выкинуть после первых его предложенных кандидатур. Сказать «спасибо, не заводи нас больше в блуд, потому что мы из-за тебя тратим страшные деньги», — сказал Гурцкая.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее легенда сборной России раскритиковал назначение Хуана Карседо на пост тренера «Спартака».