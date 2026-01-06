Легенда сборной России раскритиковал назначение Карседо на пост тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов раскритиковал назначение Хуана Карседо на пост наставника московского «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

«Да, иностранец может быть, но иностранец топовый. Карседо по большому счету известен как помощник Эмери, но не более того. А чем он заслужил назначение в «Спартак»? Работой в «Пафосе»?» — сказал Семшов.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

