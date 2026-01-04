Редактор спортивного издания Marca Хуан Кастро сообщил, что главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо подписал соглашение со «Спартаком», его слова передает «РБ Спорт».

«Карседо уже можно назвать главным тренером «Спартака», решение принято окончательно, контракт согласован. В скором времени клубы сообщат об этом официально. Карседо — отличный вариант для московского клуба, это прогрессивный и качественный тренер», — заявил Кастро.

Карседо занимает пост главного тренера кипрского «Пафоса» с 2023 года. Согласно данным СМИ, кипрский клуб получит компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере около 600 тысяч евро. Руководство уже начало искать нового тренера.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее легенда «Ростова» признал успехи главного претендента на роль тренера «Спартака».