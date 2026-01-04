Коростелев поддержал Непряеву во время гонки «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелев в Telegram-канале «Комитет спортсменов» поддержал Дарью Непряеву во время гонки в гору в рамках «Тур де Ски».

«Даша, десятой идешь, молодец. Тяжело сейчас будет всем. Дашка, ты легче, ты уходишь, все! Давай-давай. Самая тяжелая часть. Умница», — сказал Коростелев.

На заключительном этапе в «Тур де Ски» Непряева финишировала шестой в масс-старте в гору. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 38:09,6 с отставанием от лидера на 01:04,3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Коростелев назвал адом участие в финальном масс-старте на «Тур де Ски».