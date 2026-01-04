«Это был какой-то ад!» Коростелев оценил свое выступление на «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелев в Telegram-канале «Okko Зимний Спорт» оценил свой результат в финальном масс-старте на 10 км в свободном стиле на «Тур де Ски».

«Это был какой-то ад! Если честно, если сравнивать нашу гору и эту, эта раза в два, когда начинается стена, круче. Это все, что я могу сказать. И еще чертов дед на Эмиле, который включил третью космическую на финише», — сказал спортсмен.

Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9.

Дарья Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал «говном» показ мировых лыж.