Непряева бьется за победу на последнем этапе «Тру де Ски». LIVE

Старт дан!
Общий зачет (после 5 гонок из 6)
- Джесси Диггинс (США) – 1:34.12,0
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 1.19,0
- Моа Илар (Швеция) – 1.38,0
- Йоханна Матинтало (Финляндия) – 1.39,0
- Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.09,0
- Юлие Дривенес (Норвегия) – 2.10,0
- Хайди Венг (Норвегия) – 2.26,0
- Эбба Андерссон (Швеция) – 2.28,0
- Майя Далквист (Швеция) – 2.44,0
- Надин Фендрих (Швейцария) – 2.46,0
- Моа Лундгрен (Швеция) – 3.12,0
- Фрида Карлссон (Швеция) – 3.15,0...
16. Дарья Непряева (Россия) – 4.00,0
Старт-лист
- Джесси Диггинс (США)
- Майя Далквист (Швеция)
- Фрида Карлссон (Швеция)
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия)
- Моа Илар (Швеция)
- Йоханна Матинтало (Финляндия)
- Тереза Штадлобер (Австрия)
- Юлие Дривенес (Норвегия)
- Хайди Венг (Норвегия)
- Эбба Андерссон (Швеция)
- Надин Фендрих (Швейцария)
- Моа Лундгрен (Швеция)
- Катерина Ганц (Италия)
- Пиа Финк (Германия)
- Аня Вебер (Швейцария)
- Дарья Непряева (Россия)
- Джулия Керн (США)...
- Йоханна Хагстрем (Швеция)
- Каролина Симпсон-Ларсен (Норвегия)...
- Хелен Хоффман (Германия)...
- Ясмин Кахара (Финляндия)
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В Валь-ди-Фиемме проходит последний, шестой этап многодневки «Тур де Ски» — масс-старт в гору. Среди участниц российская лыжница Дарья Непряева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.