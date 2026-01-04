Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено )
Спорт

Непряева бьется за победу на последнем этапе «Тру де Ски». LIVE

Лыжные гонки. Тур де Ски. Женщины. Масс-старт в гору, 10 км. ОНЛАЙН
Sergey Elagin/Global Look Press

На последнем этапе престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» женщины соревнуются в масс-старте в гору. Россиянка Дарья Непряева бьется за победу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
17:30

Старт дан!

17:25

Общий зачет (после 5 гонок из 6)

  1. Джесси Диггинс (США) – 1:34.12,0
  2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 1.19,0
  3. Моа Илар (Швеция) – 1.38,0
  4. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 1.39,0
  5. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.09,0
  6. Юлие Дривенес (Норвегия) – 2.10,0
  7. Хайди Венг (Норвегия) – 2.26,0
  8. Эбба Андерссон (Швеция) – 2.28,0
  9. Майя Далквист (Швеция) – 2.44,0
  10. Надин Фендрих (Швейцария) – 2.46,0
  11. Моа Лундгрен (Швеция) – 3.12,0
  12. Фрида Карлссон (Швеция) – 3.15,0...

16. Дарья Непряева (Россия) – 4.00,0

17:20

Старт-лист

  1. Джесси Диггинс (США)
  2. Майя Далквист (Швеция)
  3. Фрида Карлссон (Швеция)
  4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)
  5. Моа Илар (Швеция)
  6. Йоханна Матинтало (Финляндия)
  7. Тереза Штадлобер (Австрия)
  8. Юлие Дривенес (Норвегия)
  9. Хайди Венг (Норвегия)
  10. Эбба Андерссон (Швеция)
  11. Надин Фендрих (Швейцария)
  12. Моа Лундгрен (Швеция)
  13. Катерина Ганц (Италия)
  14. Пиа Финк (Германия)
  15. Аня Вебер (Швейцария)
  16. Дарья Непряева (Россия)
  17. Джулия Керн (США)...
  18. Йоханна Хагстрем (Швеция)
  19. Каролина Симпсон-Ларсен (Норвегия)...
  20. Хелен Хоффман (Германия)...
  21. Ясмин Кахара (Финляндия)

17:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В Валь-ди-Фиемме проходит последний, шестой этап многодневки «Тур де Ски» — масс-старт в гору. Среди участниц российская лыжница Дарья Непряева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_22291759_rnd_5",
    "video_id": "record::ee47a94e-4a8b-4f6b-b7cc-01229164be69"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+