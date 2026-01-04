Лыжник Клебо пятый раз в карьере выиграл «Тур де Ски»

Клебо в пятый раз выиграл «Тур де Ски», Коростелев остался на восьмом месте

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо в пятый раз в карьере стал победителем «Тур де Ски».

Клебо сохранил лидерство в общем зачете с суммарным временем 1 час 56 минут 12,4 секунды, несмотря на 12-е место в заключительной горной гонке в итальянском Валь-ди-Фьемме. Второе и третье места заняли норвежцы Маттис Стенсхаген (отставание в 30,1 сек) и Харальд Амундсен (+1.08,2).

Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9 «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Коростелев упустил медаль на финише «Тур де Ски».