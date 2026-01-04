Коростелев потерял медаль на финише: у мужчин завершился «Тур де Ски»

14:20

Да, в самый последний момент лишился Савелий Коростелев медали в горном масс-старте, но все равно гонка прошла максимально позитивно — четвертое место на этапе Кубка мира и общее восьмое по итогам многодневки «Тур де Ски». Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.