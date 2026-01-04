Коростелев потерял медаль на финише: у мужчин завершился «Тур де Ски»

Да, в самый последний момент лишился Савелий Коростелев медали в горном масс-старте, но все равно гонка прошла максимально позитивно — четвертое место на этапе Кубка мира и общее восьмое по итогам многодневки «Тур де Ски». Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Савелий Коростелев в итоге закончил «Тур де Ски» восьмым! +2:28,5 от лидера! Отличный результат! Пять позиций отыграл сегодня!
Ларс Хегген со второго опустился на шестое место в общем зачете. Пеллегрино ворвался в четверку и замкнул ее.
Стенсхаген — второй в итоге на многодневке, а третьим стал Харальд Амундсен, закончивший гонку пятым, вслед за Коростелевым.
Йоханнес Клебо уверенно выиграл «Тур де Ски» в этом сезоне! Скоро узнаем и позицию Коростелева в общем зачете.
Клебо, кстати, тоже накатил на финиш и закончил 12-м.
Чуточку не хватило сил Савелию Коростелеву для бронзы этапа Кубка мира — Эмиль Иверсен мощно накатил на финиш и вырвал третье место.
Маттис Стенсхаген выиграл гонку и стал «горным королем» «Тур де Ски». Лапьер — второй.
Коростелев уходит от Иверсена, а в общем зачете он уже шестым побыл, но тут же откатился на восьмое — борется с норвежцем Хеггеном и американцем Шумахером.
Стенсхаген обошел Лапьера, а Коростелев немножко оторвался от Иверсена!
Клебо бежит 16-м, проигрывая лидерам 49 секунд.
Француз Лапьер и Стенсхаген борются за победу на этапе, причем француз сейчас впереди. Коростелев за 200 метров до финиша выигрывает у Ивересена две секунды и находится на восьмой позиции в генеральной классификации.
Иверсен в борьбе за медаль этой гонки почти догнал Коростелева. Савелий работает изо всех сил, а в общем зачете он сейчас девятый. И, кстати, Стенсхаген немало отыграл у Клебо, но все равно проигрывает 44 секунды.
В генеральной классификации Коростелев в онлайн-режиме поднялся на десятое место.
Коростелев в этой конкретной гонке на третьем месте! Уступает паре лидеров семь секунд, и примерно столько же ему проигрывает группа преследователей!
А Пеллегрини, кстати, ворвался в четверку, уступая Клебо, Стенсхагену и Амундсену.
Коростелев уже на 12-е место в общем зачете в онлайн-режиме переместился.
Амундсен первым пересек первым спринтерскую отсечку и получил 15 очков в спринтерский зачет. Коростелев, кстати, подтянулся и забрал четыре балла в зачет спринта — идет седьмым.
Прямо сейчас четыре норвежца по-прежнему возглавляют зачет «Тур де Ски»: Клебо, Хегген, Стенсхаген, Амундсен. Пеллегрини по-прежнему пятый, Коростелев - 13-й.
Савелий Коростелев во второй группе, отставая от лидера на пять секунд.
Завершили спортсмены первый из трех кругов — на 3,3 километра. Растянулись большой «сарделькой» лыжники. Швед Ангер лидирует, за ним норвежцы Стенсхаген и Клебо. Но в две секунды уложились 20 человек. Пока все рядом.
Большой группой идут участники, пока не слишком растягиваются, Клебо среди лидеров, контролируя ситуацию.
Старт дан!
Общий зачет (после 5 гонок из 6):
- Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1:21.48,0
- Ларс Хегген (Норвегия) – 1.23,0
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1.29,0
- Харальд Амундсен (Норвегия) – 1.37,0
- Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.40,0
- Эдвин Ангер (Швеция) – 1.55,0
- Гас Шумахер (США) – 1.57,0
- Жюль Шаппаз (Франция) – 2.06,0
- Эмиль Иверсен (Норвегия) – 2.09,0
- Бенджамин Мозер (Австрия) – 2.14,0
- Элиа Барп (Италия) – 2.37,0
- Антуан Сир (Канада) – 2.51,0
- Савелий Коростелев (Россия) – 3.02,0
- Тео Шели (Франция) – 3.02,0
- Трульс Гиссельман (Швеция) – 3.06,0
- Уго Лапалю (Франция) – 3.10,0
Старт-лист
- Йоханнес Клебо (Норвегия)
- Ларс Хегген (Норвегия)
- Маттис Стенсхаген (Норвегия)
- Харальд Амундсен (Норвегия)
- Федерико Пеллегрино (Италия)
- Эдвин Ангер (Швеция)
- Гас Шумахер (США)
- Жюль Шаппаз (Франция)
- Эмиль Иверсен (Норвегия)
- Беньямин Мозер (Австрия)
- Элиа Барп (Италия)
- Антуан Сир (Канада)
- Савелий Коростелев (Россия)
- Тео Шели (Франция)
- Трульс Гиссельман (Швеция)
- Уго Лапалю (Франция)...
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)...
- Вильям Поромаа (Швеция)...
- Бен Огден (США)...
- Йони Мяки (Финляндия)
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В рамках шестого, заключительного этапа многодневки «Тур де Ски» состоится мужской масс-старт в гору на 10 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.