Коростелев потерял медаль на финише: у мужчин завершился «Тур де Ски»

Коростелев занял четвертое место на итоговом этапе «Тур де Ски»
Sergey Elagin/Global Look Press

В итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках заключительного этапа «Тур де Ски» прошел масс-старт в гору. Занимвший 13-е место в общем зачете россиянин Савелий Коростелев почти завоевал медаль. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
14:20

Да, в самый последний момент лишился Савелий Коростелев медали в горном масс-старте, но все равно гонка прошла максимально позитивно — четвертое место на этапе Кубка мира и общее восьмое по итогам многодневки «Тур де Ски». Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

14:15

Савелий Коростелев в итоге закончил «Тур де Ски» восьмым! +2:28,5 от лидера! Отличный результат! Пять позиций отыграл сегодня!

14:10

Ларс Хегген со второго опустился на шестое место в общем зачете. Пеллегрино ворвался в четверку и замкнул ее.

14:10

Стенсхаген — второй в итоге на многодневке, а третьим стал Харальд Амундсен, закончивший гонку пятым, вслед за Коростелевым.

14:09

Йоханнес Клебо уверенно выиграл «Тур де Ски» в этом сезоне! Скоро узнаем и позицию Коростелева в общем зачете.

14:06

Клебо, кстати, тоже накатил на финиш и закончил 12-м.

14:05

Чуточку не хватило сил Савелию Коростелеву для бронзы этапа Кубка мира — Эмиль Иверсен мощно накатил на финиш и вырвал третье место.

14:04

Маттис Стенсхаген выиграл гонку и стал «горным королем» «Тур де Ски». Лапьер — второй.

14:03

Коростелев уходит от Иверсена, а в общем зачете он уже шестым побыл, но тут же откатился на восьмое — борется с норвежцем Хеггеном и американцем Шумахером.

14:02

Стенсхаген обошел Лапьера, а Коростелев немножко оторвался от Иверсена!

14:02

Клебо бежит 16-м, проигрывая лидерам 49 секунд.

14:01

Француз Лапьер и Стенсхаген борются за победу на этапе, причем француз сейчас впереди. Коростелев за 200 метров до финиша выигрывает у Ивересена две секунды и находится на восьмой позиции в генеральной классификации.

14:00

Иверсен в борьбе за медаль этой гонки почти догнал Коростелева. Савелий работает изо всех сил, а в общем зачете он сейчас девятый. И, кстати, Стенсхаген немало отыграл у Клебо, но все равно проигрывает 44 секунды.

13:59

В генеральной классификации Коростелев в онлайн-режиме поднялся на десятое место.

13:57

Коростелев в этой конкретной гонке на третьем месте! Уступает паре лидеров семь секунд, и примерно столько же ему проигрывает группа преследователей!

13:55

А Пеллегрини, кстати, ворвался в четверку, уступая Клебо, Стенсхагену и Амундсену.

13:54

Коростелев уже на 12-е место в общем зачете в онлайн-режиме переместился.

13:48

Амундсен первым пересек первым спринтерскую отсечку и получил 15 очков в спринтерский зачет. Коростелев, кстати, подтянулся и забрал четыре балла в зачет спринта — идет седьмым.

13:44

Прямо сейчас четыре норвежца по-прежнему возглавляют зачет «Тур де Ски»: Клебо, Хегген, Стенсхаген, Амундсен. Пеллегрини по-прежнему пятый, Коростелев - 13-й.

13:38

Савелий Коростелев во второй группе, отставая от лидера на пять секунд.

13:36

Завершили спортсмены первый из трех кругов — на 3,3 километра. Растянулись большой «сарделькой» лыжники. Швед Ангер лидирует, за ним норвежцы Стенсхаген и Клебо. Но в две секунды уложились 20 человек. Пока все рядом.

13:34

Большой группой идут участники, пока не слишком растягиваются, Клебо среди лидеров, контролируя ситуацию.

13:30

Старт дан!

13:25

Общий зачет (после 5 гонок из 6):

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1:21.48,0
  2. Ларс Хегген (Норвегия) – 1.23,0
  3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1.29,0
  4. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1.37,0
  5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.40,0
  6. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.55,0
  7. Гас Шумахер (США) – 1.57,0
  8. Жюль Шаппаз (Франция) – 2.06,0
  9. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 2.09,0
  10. Бенджамин Мозер (Австрия) – 2.14,0
  11. Элиа Барп (Италия) – 2.37,0
  12. Антуан Сир (Канада) – 2.51,0
  13. Савелий Коростелев (Россия) – 3.02,0
  14. Тео Шели (Франция) – 3.02,0
  15. Трульс Гиссельман (Швеция) – 3.06,0
  16. Уго Лапалю (Франция) – 3.10,0

13:20

Старт-лист

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия)
  2. Ларс Хегген (Норвегия)
  3. Маттис Стенсхаген (Норвегия)
  4. Харальд Амундсен (Норвегия)
  5. Федерико Пеллегрино (Италия)
  6. Эдвин Ангер (Швеция)
  7. Гас Шумахер (США)
  8. Жюль Шаппаз (Франция)
  9. Эмиль Иверсен (Норвегия)
  10. Беньямин Мозер (Австрия)
  11. Элиа Барп (Италия)
  12. Антуан Сир (Канада)
  13. Савелий Коростелев (Россия)
  14. Тео Шели (Франция)
  15. Трульс Гиссельман (Швеция)
  16. Уго Лапалю (Франция)...
  17. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)...
  18. Вильям Поромаа (Швеция)...
  19. Бен Огден (США)...
  20. Йони Мяки (Финляндия)

13:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В рамках шестого, заключительного этапа многодневки «Тур де Ски» состоится мужской масс-старт в гору на 10 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

