Коростелев упустил медаль на финише «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелев завершил многодневку «Тур де Ски», заняв восьмое место в общем зачете.

Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9 «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Коростелев стартовал на финальный день с 13-го места, отыграл пять позиций и закрепился в топ-8 лыжников мира. Победу в гонке одержал норвежец Маттис Стенсхаген, а общим победителем «Тур де Ски» стал Йоханнес Клебо.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Коростелев не попал в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски».