Назван лучший российский футбольный тренер

Экс-футболист Гранат назвал Мусаева лучшим российским тренером
Алексей Филиппов/РИА Новости

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Владимир Гранат назвал Мурада Мусаева лучшим российским тренером на данный момент, передает «Советский спорт».

«Сейчас, конечно, Мурад Мусаев лучший. Он добился чемпионства с «Краснодаром» и продолжает лидировать в чемпионате России. Одно дело — завоевать титул, а удерживать лидирующую позицию намного тяжелее», — сказал Гранат.

Российская премьер-лига находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее «Краснодар» начал активные поиски защитника.
 
