Лидер РПЛ начал активные поиски защитника

«Евро-Футбол.Ру»: «Краснодар» начал поиски нового защитника
Виталий Тимкив/РИА Новости

Лидер Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» начал активные поиски футболиста в оборонительную линию. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации издания, в краснодарском клубе считают, что эта позиция требует усиления. Однако это не связано с возможным уходом Жубала, интерес к которому сохраняется у ряда клубов.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В 19-м туре национального первенства «быки» под руководством Мурада Мусаева сыграют на домашнем стадионе с «Ростовом», который идет на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Игра состоится 28 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Краснодар» — действующий чемпион РПЛ.

Ранее появилась информация, что экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия хочет вернуться в клуб.
 
