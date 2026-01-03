Дегтярев показал видео с новым олимпийским талисманом России

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале представил новый Олимпийский талисман России.

«Его образ — это прямая отсылка к легендарному маскоту московских Игр-80, одному из самых известных и популярных в мире спортивных символов. Новый Мишка станет достойным наследником своего легендарного предка», — написал Дегтярев.

Также Дегтярев отметил, что Мишка стал первым олимпийским символом, получившим по-настоящему широкое народное признание и масштабный коммерческий успех: игрушки, значки, открытки расходились миллионными тиражами.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

