Дарья Непряева показала лучший результат России на текущем Тур де Ски

Дарья Непряева осталась восьмой в общем зачете, поскольку топ-8 третьего забега была быстрее всех! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Шталобер выиграла — 11:13,6. Симсон-Ларсен — вторая, а третье место у шведки Круселль.
Но от графика третьего забега четвертый отстает все больше и больше.
Тереза Штадлобер включилась, вышла на первое место и создала просвет на подъеме.
Симсон-Ларсен взяла пять баллов в горный зачет, австрийка Штадлобер выбралась на второе место и забрала три. Прилично отставшая Рюттю завоевала два очка.
Норвежка Симсон-Ларсен выбралась в лидеры. Дель Рио и Рюттю держатся за ней. Но главное, что этот забег проигрывает третьему, и Непряева наверняка сохранит свою восьмую позицию, если все так продолжится.
Спринтерские бонусные очки разыграны. Пять получила Джина Дель Рио из Андорры, три достались швейцарке Надин Фендрих, а третья Вилма Рюттю с двумя очками.
Старт дан.
В четвертом забеге австрийка Тереза Штадлобер, Надин Фендрих из Швейцарии, норвежки Юли Дривенес и Каролин Симпсон-Ларсен, немка Катарина Хенниг Дотцлер, а также финки Вильма Рюттю, Вилма Ниссинен и Ясмин Кахара.
Дарья Непряева финишировала восьмой! И она последняя, кто опередил по времени всех участниц двух первых забегов! Так что это и общее восьмое место на данный момент. Но впереди еще один забег.
Джессика Диггинс — 10:51,2! Дальше Эмма Рибом и Моа Илар из Швеции. Быстрейший забег!
Дарья Непряева выбралась на восьмую позицию.
Диггинс уходит от всех перед финишной прямой!
Диггинс, три шведки, Леони Перри из Франции и Катерина Ганц из Италии чуть оторвались. Непряева преследует, находясь на восьмой позиции.
Диггинс, Рибом и Андерссон — тройка лидеров на отсечке горного зачета. 5-3-2 балла получили соответственно. У первых двух забегов уже шесть секунд выигрывают. Чуть сдали.
Ускорились девушки в подъем. Диггинс всех тащит за собой. Непряева идет девятой, но не отстает.
Диггинс, Андерссон, Рибом — такая тройка на отсечке 2,7 км. Непряева — 11-я с отставанием в 4,5 с. А у первых двух забегов этот выигрывает аж восемь секунд!
Дарья Непряева одиннадцатая в группе лидеров. И этот забег пока явно самый быстрый.
Норвежка Ева Ингебритсен рванула и первой прошла отсечку спринтерского зачета, получив пять бонусных баллов. Рибом и Илар стали второй и третьей.
Итальянка Ганц полидировала, теперь Рибом вышла на первое место.
Теперь Моа Илар возглавила пелотон, Непряева в районе восьмой позиции катит.
Темп высок — быстрее первых двух забегов, что ожидаемо.
Диггинс стартовала первой, а Дарья Непряева стартовала десятой.
Старт дан!
Готовятся участницы третьего забега. Тут, кроме Дарьи Непряевой, американка Джессика Диггинс, Моа Илар, Эмма Рибом и Эбба Андерссон ищ Швециии, Йоанна Матинтало из Финляндии, Эва Ингебритсен и Кристианн Шистад из Норвегии.
Теперь третий забег, в котором побежит ДарьяНепряева! Но компания у нее будет очень солидная.
Майя Дальквист спуртом вырвала победу! А за ней финишировала американка Джулия Керн. Не хватило Астрид Слинд сил удержать отрыв, но она закончила заезд третьей. Ну и очень сильно выиграли у первого забега. 11:01:0!
Горные бонусы получили Астрид Слинд получает 5 очков, затем Фоснес с тремя и немка Финк с двумя. И этот забег уже заметно быстрее предыдущего!
На 2,7 км пелотон возглавляют норвежки Слинд, Фоснес и Вендт. И, главное, девушки во втором забеге отыграли три секунды отставания от первого, которые были на отметки спринтерского бонуса.
Итак, спринт-бонус получают Жюли Пиррель (Франция) — 5 очков, Крель (Германия) — 3, Дальквист (Швеция) — 2.
Астрид Слинд сразу же вырвалась на первую позицию. За ней Дальквист. И они бегут чуть быстрее, чем начинался первый забег. На полсекунды примерно.
Старт дан.
Астрид Слинд (Норвегия), Майя Дальквист (Швеция), Кертту Нисканен (Финляндия), Хайди Венг (Норвегия), Кристин Фоснес (Норвегия), Пиа Финк (Германия), Юлия Керн (США), Криста Пармякоски (Финляндия) — фавориты второго забега.
Итак, финиш. Очень упорная борьба в забеге, но в итоге ото всех уехала тройка. Надя Келин из Швейцарии удержала победу в борьбе с двумя немками. Хоффманн и Зауэрбрай стали второй и третьей. Ну а Марина Келин финишировала четвертой. Фрида Карлссон — только 13-я. Результат победительницы — 11:15,7.
Да, борьба на финише будет без Фриды Карлссон!
Не получилось у швейцарок убежать от пелотона, догоняют их соперницы. Вот только Карлссон что-то очень сильно отстала...
Ого! Сестры Келин ушли на спуске вперед, сбросив даже Фриду Карлссон!
Итак, в горном зачете сестры Келин из Швецарии получили пять и два балла за первое и третье промежуточные места, а между ними Фрида Карлссон с тремя очками.
А вот Ридзек и Хагстрем после забранных баллов в спринтерский зачет сбавили темп.
На отметке 2,7 км на подъеме Фрида Карлссон лидирует, за ней соотечественница Моа Лундгрен, а дальше финка Ясми Йоэнссу.
Напряженная борьба за спринтерский бонус. Ридзек совершила мощный спурт и забрала пять баллов. Шведки Хагстрем и Карлссон взяли три и два очка соответственно.
Довольно плотной группой идут девушки на старте гонки.
Старт дан!
Все готово к старту первого забега. Главный фаворит тут шведка Фрида Карлссон, но тут и Колетта Ридзек из Германии, и шведка Моа Лундгрен, и Ясми Йоэнссу из Финляндии.
Как и мужчин, будет четыре забега, в каждом из которых будут бонусные очки в спринтерский и горный зачеты, а победительница этапа будет выявлена по лучшему времени.
Старт-лист
- Джесси Диггинс (США)
- Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
- Колетта Ридзек (Германия)
- Тереза Штадлобер (Австрия)
- Моа Илар (Швеция)
- Майя Далквист (Швеция)
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия)
- Надин Фендрих (Швейцария)
- Эмма Рибом (Швеция)
- Кертту Нисканен (Финляндия)
- Фрида Карлссон (Швеция)
- Юлие Дривенес (Норвегия)
- Йоханна Матинтало (Финляндия)
- Хайди Венг (Норвегия)
- Йоханна Хагстрем (Швеция)
...17. Эбба Андерссон (Швеция)18. Кристин Фоснес (Норвегия)
19. Моа Лундгрен (Швеция)
...24. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия)
...29. Дарья Непряева (Россия)
...33. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)
34. Нура Саннесс (Норвегия)
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В рамках Тур де Ски впервые проходит женский масс-старт на 5 км, в котором участвует россиянка Дарья Непряева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.