Российский лыжник установил рекорд на Кубке мира

Савелий Коростелев финишировал в первой десятке в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. Он стал девятым в итоговом протоколе, для него это лучший результат в карьере на Кубке мира.

Весь пьедестал заняли норвежцы. Лучшим стал Маттис Стенсхаген, преодолевший дистанцию за 22:11.0. Второй результат показал Йоханнес Клебо с отставанием +8,9 секунды. Замкнул тройку Эмиль Иверсен (+10,1). Отставание Коростелева от победителя составило +39,6.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках. Сейчас они выступают на «Тур де Ски», но не смогли преодолеть квалификацию спринта свободным стилем. Коростелев стал 49-м, Непряева — 34-й. Отметим, что Доценко в этой же дисциплине показал 98-й результат.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

