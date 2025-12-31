Коростелев бьется в масс-старте на Тур де Ски. LIVE

Коростелев — 16-й и 47-й в общем зачете масс-старта после трех забегов на данный момент.
Клэбо выиграл! Но всего 9:44,0. Дальше Пеллегрино и Стенсхаген.
Финишная прямая. Пеллегрино и Клэбо выходят на нее первыми. Дальше Стенсхаген. И этот забег уже быстрее всех.
Ай-яй-яй — УПАЛ САВЕЛИЙ КОРОСТЕЛЕВ! Быстро встал, но много потерял.
Сейчас бонусы в горный зачет: уверенные пять очков для пошедшего вперед Пеллегрино, три очка у Стенсхагена, два — у Клэбо. Коростелев чуть поодаль, но не прямо отстает.
Стенсхаген, Пеллегрино, затем Клэбо. Коростелев откатился на 12-ю позицию, а по темпу стали уступать две-три секунды второму забегу.
Клэбо снова выскочил на первое место.
Пять баллов в спринтерский зачет заработал швейцарец Гронд! Второй с тремя баллами Клэбо, немец Мох — третий с двумя очками. Забег в том же темпе, что и предыдущий.
Коростелев пока не включается, но идет рядом с лидерами и контролирует темп.
Сейчас Коростелев катит шестым в группе лидеров. А чуть дальше упал Берглунд.
Коростелев со старта ушел третьим за Клэбо и Стенсхагеном.
Старт третьего забега дан!
Все готово к старту третьего забега. Тут же и финн Йони Мяки, и Уго Лапалу из Франции, а также «горный король» Густав Берглунд из Швеции.
Скоро третий забег, где и Йоханнес Клэбо, и Маттис Стенсхаген, и итальянец Федерико Пеллегрино, и Савелий Коростелев! Вот этот забег все же выглядит наиболее быстрым.
Гас Шумахер выиграл — 9:35,4! Бенджамин Мозер стал вторым, а Хегген сумел до третьего места дотянуться. Между французом Шаппа и британцем Клунье фотофиниш за четвертое место.
Четверка лидеров выделилась, Шумахер везет за собой, а Хегген пятый и чуть подотстал. Но догоняет.
Близится финиш. Хегген, Мозер или, может быть, Жюль Шаппа?
Хегген еще пять бонусных очков в горный зачет добавил, Мозер добавил три, Шумахер — два. Шесть секунд уже везут первому забегу!
Так и идут: Хегген, Мозер, Шумахер. А затем два чеха — Туз и Новак. Еще Масгрейв сломал палку, но ему подали новую.
Три секунды выигрывают у первого забега на первой бонусной отсечке! Хегген первый с пятью очками на первой бонусной отсечке, Шумахер — второй с тремя, Мозер — третий с двумя баллами.
А теперь Хегген уступил лидерство и роль задающего темпа Мозеру. Тут работают друг на друга, ведь нужно показать лучшее время среди четырех забегов.
20-летний Ларс Хегген, блестящий спринтер, сразу же забрал лидерство.
Второй забег стартовал.
Тут же Жюль Шаппа из Франции и американец Гас Шумахер.
Ларс Хегген (Норвегия), Бенжамин Мозер (Австрия), Федерико Пеллегрино (Италия) — хедлайнеры второго забега.
Готовятся участники второго забега.
Все-таки Эмиль Иверсен победил! Андреас Рее второй. А третье место с Жувом разделил Антуан Сюр из Канады. Время победителя — 9:42,5. Отставание второго +0,1 с, дальше чуть больше секунды.
Фотофиниш между лидерами! Но, кажется, Андреас Рее чуть опередил своего соотечественника Эмиля Иверсена. Француз Ришар Жув, одно время лидировавший, закончил третьим.
На финишной прямой почти первый заезд. Иверсен и Рее борются за победу.
Люка Шанава подотстал от группы лидеров.
Канадец Стефен — лидер и обладатель пяти бонусных очков. Амундсен второй — три балла, Иверсен третий — два балла.
Очень плотная борьба в гонке. Примерно середина дистанции сейчас, скоро вторая бонусная отсечка.
На отсечке лидирует Эмиль Иверсен, а за ним его соотечественник Хараль Амундсен и француз Люка Шанава. Пять бонусных очков получил лидер, по три — два преследователя.
Группа взяла неплохой темп, но уже растянулась.
Первый забег стартовал! Коростелева тут нет. Правда, и у него будут интересные соперники.
Важно понимать, что будет четыре разных забега, но победителем станет только один — с лучшим временем. Важно, конечно, в быстром забеге оказаться. Ну, очевидно, самым быстрым должен стать первый.
Гонка начнется в 13:30 мск. Это первая гонка такого формата на Тур де Ски. Так что дебютирует в нем не только недавно допущенный до стартов на Кубке мира Савелий Коростелев, но и все остальные.
Старт-лист
- Йоханнес Клэбо (Норвегия)
- Ларс Хегген (Норвегия)
- Харальд Амундсен (Норвегия)
- Эдвин Ангер (Швеция)
- Маттис Стенсхаген (Норвегия)
- Беньямин Мозер (Австрия)
- Эмиль Иверсен (Норвегия)
- Эрик Валнес (Норвегия)
- Федерико Пеллегрино (Италия)
- Гас Шумахер (США)
- Ииво Нисканен (Финляндия)
- Элиа Барп (Италия)
13. Савелий Коростелев (Россия)14. Жюль Шаппа (Франция)
15. Тео Шелли (Франция)
...21. Уго Лапалю (Франция)
...24. Вильям Поромаа (Швеция)
...31. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия)
...39. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В рамках Тур де Ски проходит гонка у мужчин — масс-старт на 5 км. В гонке принимает участие допущенный в нейтральном статусе россиянин Савелий Коростелев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.