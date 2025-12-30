Размер шрифта
Комментатор Генич заявил, что Баринов подписал контракт с ЦСКА

Спортивный комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале сообщил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подписал контракт с ЦСКА.

«По моей скромной информации, Дима уже подписал с ЦСКА. Вопрос решен. Со стороны игрока и его представителей. Теперь остается позиция «Локомотива». Отпустить сейчас или оставить до лета. На мой взгляд, если Дима уже мыслями в другом клубе, то отпускать надо сейчас», — написал Генич.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги. Капитан «железнодорожников» отверг предложения «Локомотива» о продлении контракта и должен летом перейти в ЦСКА на правах свободного агента. Однако сообщается, что клубы могут договориться о трансфере уже зимой. В то же время новый менеджмент «Локо» предпринимает попытки удержать важного игрока и подписать с ним новый контракт.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал главные качества лидера «Локомотива».

