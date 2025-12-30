Размер шрифта
РПЛ объявила даты проведения Зимнего Кубка — 2026

Зимний Кубок РПЛ пройдет в феврале в Абу-Даби
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Товарищеский турнир — Зимний кубок Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет с 3 по 10 февраля 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В соревнованиях примут участие четыре клуба: действующий чемпион России «Краснодар», а также московские ЦСКА и «Динамо» и петербургский «Зенит». Команды проведут между собой шесть матчей по круговой системе, сыграв с каждым соперником по одному разу.

В прошлогоднем розыгрыше Зимнего Кубка победу одержал «Зенит».

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», набрав 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от «быков» всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. ЦСКА расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее экс-вратарь «Спартака» Филимонов заявил о деградации российского футбола.

