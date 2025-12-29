Легенда биатлона назвал Лукашенко человеком года

Легендарный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал человека года. По мнению выдающегося спортсмена, проживающего в Белоруссии, таковым является Александр Лукашенко.

«Человеком года назову Лукашенко. Скажу это открыто. <...>

Ещё он занимается хоккеем. Минская арена претендует на лучший хоккейный дворец — в этом деле я соображаю. За 15 минут после матча трибуны уже свободны, значит, спроектировано грамотно. Я не знаю большей культуры боления, чем в Беларуси», — приводит слова Тихонова «Советский спорт».

Он также указал, что в стране развивается экономика, мясная и молочная продукция поставляется в 154 государства. Кроме того, по словам Тихонова, есть техника: комбайны, тракторы, автомобили, мотоциклы. А в Россию Белоруссия продает компьютеры и планшеты.

«Это я еще о продовольственном питании не говорю, на Камчатку поставляют. Я в Беларуси первый раз побывал в 1967 году, поэтому мне есть с чем сравнивать. Образование бесплатно, имея вид на жительство, я могу бесплатно обслуживаться», — заметил Тихонов.

Ранее Лукашенко высказался о своем падении на матче по хоккею.