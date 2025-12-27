Стали известны кандидаты на пост тренера «Спартака»

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что на пост главного тренера московского «Спартака» претендуют Вадим Романов и Хуан Карседо, передает «Матч ТВ».

«Две фамилии только фигурируют: Романов с той же самой компромиссной историей до конца сезона, либо Карседо. Помимо того что стал чемпионом Кипра с «Пафосом», он вывел команду в Лигу чемпионов», — сказал Генич.

Карседо занимает пост главного тренера кипрского «Пафоса» с 2023 года. Специалист возглавит красно-белых, если москвичи договорятся с кипрским клубом.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений. После увольнения Станковича Романов стал исполняющим обязанности тренера красно-белых.

Ранее ветеран московского ЦСКА дал совет «Спартаку».