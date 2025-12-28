«Не умеет проигрывать»: Карякин об агрессии Карлсена после поражения от россиянина

Поведение 16-го чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду в Дохе не удивительно. Об этом заявил в комментарии «Матч ТВ» президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин.

«Что касается эпизода, когда раздосадованный Карслен оттолкнул оператора… В принципе, мы все привыкли, что Магнус проигрывать не умеет. Когда он проигрывал мне в матче за первенство мира, то сбежал с пресс‑конференции, не сумев меня дождаться одну минуту, — отметил он.

Партия между шахматистами завершилась на 29-м ходу. После этого Карлсен, уходя от игрового стола, оттолкнул камеру оператора, который последовал за ним.

По итогам семи раундов Артемьев возглавляет турнирную таблицу с шестью победами и одной ничьей.

Норвежец владел шахматной короной с 2013 по 2022 год. В своем последнем матче на первенство мира он досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего, после чего объявил о том, что больше не будет участвовать в защите титула. В 2022 году Магнус Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам, а в декабре стал чемпионом мира по рапиду и блицу. В том же году Карлсен отказался от участия в борьбе за шахматную корону и она досталась Яну Непомнящему, которого впоследствии обыграл китаец Дин Лижэнь. В 2024 году без участия Карлсена турнир претендентов выиграл Гукеш Доммараджу из Индии, впоследствии став чемпионом мира.

