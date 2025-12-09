«За любое слово могут засмеять»: Загитова заявила о страхе сниматься

Загитова о «Ледниковом периоде»: так себя накрутила, что боялась идти в кадр

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала проекту «Вместе», что очень сильно переживала из-за своих ошибок во время съемок в шоу «Ледниковый период».

«На тот момент я до такой степени себя накрутила, что даже боялась идти в кадр и что-либо сказать. Я понимала, что за любое слово могут засмеять. Это флешбэки с детства, я понимаю это сейчас. Тем не менее классно, что в моей жизни был такой проект. Очень надеюсь, что когда-нибудь он еще случится», — рассказала она.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

