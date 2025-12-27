Агент назвал «Спартак» и «Динамо» дворовыми командами

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал на YouTube-канале «Это футбол, брат!» матч 18-го тура тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» игрой дворовых команд.

«Матч «Спартак» — «Динамо» — это были две дворовые команды, где нет ни тренеров, ни зрелища, ни футбола, был «Бей-беги», — сказал Гурцкая.

6 декабря «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков.

Ранее футболист «Краснодара» стал лучшим футболистом страны.