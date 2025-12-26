Размер шрифта
В Госдуме легенду сборной Украины по футболу обвинили в фашизме

Депутат Свищев: экс-футболист Шевченко делает фашистские заявления
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко, который заявил, что надо отстранить от международных соревнований те страны, которые выступают за возвращение России, передает «Спорт-Экспресс».

«Такие лозунги являются националистическими, фашистскими. Никто не имеет права призывать мировое сообщество отстранять атлетов по национальному признаку», — сказал Свищев.

25 декабря президент Шевченко заявил о необходимости наказания за содействие России.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина агитацией отстранения стран от ОИ сама себя наказывает.
 
