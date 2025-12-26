Фетисов назвал абсурдными слова легенды сборной Украины Шевченко о России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ), Андрея Шевченко отстранить от Олимпиды страны, которые в конфликте поддерживают Россию, являются абсурдными и продиктованы политическими амбициями, передает РИА Новости.

«Это популизм. Мы много слышали в последнее время несуразных заявлений спортсменов, которые были высказаны с точки зрения проявления каких-то политических амбиций. Это тоже самое», — сказал Фетисов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее экс-тренер сборной назвал запрет Латвии на въезд россиян политической игрой.