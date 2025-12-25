На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фетисов назвал Овечкина лучшим спортсменом

Фетисов: Овечкин — спортсмен года, никто не верил в побитие рекорда Гретцки
Максим Блинов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года, передает РИА Новости.

«Я считаю, что лучшим российским спортсменом 2025 года является Александр Овечкин. Потому что рекорд определяет лучшего. В свое время никто ведь не думал, что достижение Уэйна Гретцки можно побить. А это как раз тот самый случай», — сказал Фетисов.

В тройку лучших Фетисов также внес Сергея Бобровского, который выиграл два подряд Кубка Стэнли, и трехкратную чемпионку мира по спортивной гимнастике Ангелину Мельникову.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее глава ФЛГР Вяльбе заявила, что преклоняется перед хоккеистом Овечкиным.

