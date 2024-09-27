Делегатам ФИДЕ угрожали из-за голосования по возвращению России на турниры

Главный тренер сборных команд России по шахматам Сергей Яновский в интервью ТАСС заявил, что на принимавших участие в голосовании по вопросу восстановления прав Федерации шахмат России (ФШР) в Международной федерации шахмат (ФИДЕ) делегатов оказывалось давление.

По его словам, Россия не была официально восстановлена в правах из-за угроз, направленных в адрес выборщиков.

«Многие делегаты делились информацией о том, что на них оказывалось колоссальное давление и что в случае поддержки отмены санкций в отношении России данный вопрос будет рассматриваться исключительно в политическом ключе. Дальше им поступали угрозы о том, что у них отберут возможность работать в области шахмат в своих странах», — заявил Яновский.

Перед голосованием Совет ФИДЕ рекомендовал Генассамблее сохранить ограничения в отношении российских и белорусских шахматистов, однако допустить до участия в международных командных соревнованиях детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями. Голосование прошло 22 сентября, соответствующее решение в итоге и было принято.

7 июня 2024 года комиссия по этике ФИДЕ объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Ранее Владимир Крамник на месяц был отстранен от турниров в интернете за обвинения в читерстве.