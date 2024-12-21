Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне были признаны лучшими шахматистами другой страны

Россияне Петров и Жеребцова стали лучшими шахматистами Черногории
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/ЮЗГУ

Россияне Никита Петров и Александра Жеребцова были признаны лучшими шахматистами в Черногории. Об этом сообщает Telegram-канал Черногория-Новости.

28-летний Петров занимает первую строчку в мужском рейтинге, имея в активе 2590 баллов рейтинга. У 31-летней Жеребцовой 2268 очков.

Ранее 18-летний индийский шахматист стал новым чемпионом мира.

Перед голосованием Совет ФИДЕ рекомендовал Генассамблее сохранить ограничения в отношении российских и белорусских шахматистов, однако допустить до участия в международных командных соревнованиях детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями. Голосование прошло 22 сентября, соответствующее решение в итоге и было принято.

7 июня 2024 года комиссия по этике ФИДЕ объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Ранее трехлетний шахматист стал самым молодым спортсменом в истории в рейтинге ФИДЕ.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами