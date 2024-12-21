Россияне были признаны лучшими шахматистами другой страны

Россияне Никита Петров и Александра Жеребцова были признаны лучшими шахматистами в Черногории. Об этом сообщает Telegram-канал Черногория-Новости.

28-летний Петров занимает первую строчку в мужском рейтинге, имея в активе 2590 баллов рейтинга. У 31-летней Жеребцовой 2268 очков.

Ранее 18-летний индийский шахматист стал новым чемпионом мира.

Перед голосованием Совет ФИДЕ рекомендовал Генассамблее сохранить ограничения в отношении российских и белорусских шахматистов, однако допустить до участия в международных командных соревнованиях детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями. Голосование прошло 22 сентября, соответствующее решение в итоге и было принято.

7 июня 2024 года комиссия по этике ФИДЕ объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Ранее трехлетний шахматист стал самым молодым спортсменом в истории в рейтинге ФИДЕ.