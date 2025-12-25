Футболку вратаря «ПСЖ» Сафонова продали на аукционе за €2650

Разминочную футболку российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова продали на аукционе за €2650 (246 тысяч рублей). Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на официальный сайт аукциона.

Эта футболка с финала Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижский клуб встречался с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Вещь выкупил французский болельщик. Дороже на этом аукционе были проданы только только игровые майки защитника Вильяма Пачо, полузащитника Фабиана Руиса и нападающего Дезире Дуэ.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

Ранее во Франции заявили, что «ПСЖ» обязан шестым титулом Сафонову.