Российский тренер считает, что Валиева не затеряется в конкуренции

Буянова о Валиевой: такие выдающиеся люди бесследно не исчезают

Камила Валиева выступает с короткой программой в соревнованиях среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Заслуженный тренер России Елена Буянова заявила, что при выдающихся заслугах фигуристки Камилы Валиевой, ее возвращение в большой спорт может стать успешным, передает Sport24.

«Когда у спортсмена есть желание, и так как она серьезно решила, думаю, такие выдающиеся люди бесследно не исчезают. Думаю, что нет, не затеряется. Есть спортсмены, а есть выдающиеся спортсмены. Она из этой серии. Поэтому она не затеряется», — сказала Буянова.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

