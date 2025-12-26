Чемпионка мира верит в конкурентоспособность Валиевой

Чемпионка мира Бутырская заявила, что у Валиевой приемлемый возраст для побед

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская верит в конкурентоспособность Камилы Валиевой после завершения ее четырехлетней дисквалификации. Ее слова приводит Sport24.

«Я смотрела чемпионат России. Все в ее руках. Камиле легко дается катание, презентация своих программ, харизматичность. Сужу со своей колокольни — я выиграла чемпионат мира в 26 лет. Для меня 19 лет — вообще не возраст», — заявила Бутырская.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

