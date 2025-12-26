На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боец ММА Монсон заявил, что был намного богаче в США

Константин Михальчевский/РИА Новости

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон рассказал о разнице в уровне жизни и финансовом состоянии во время проживания в США и после переезда в Россию. Его слова передает RTVI.

«Когда я жил в Америке, был намного богаче. У меня был дом, машина, две машины, было больше денег, был очень обеспечен финансово. Сейчас у меня меньше денег. Но здесь я гораздо счастливее», — сказал Монсон.

В мае 2023 года боец отказался от гражданства США. Он заявил, что не согласен с политикой, которую ведут США. Также он заявил, что теперь его мысли и его будущее связаны только с Россией.

На счету Монсона 88 боев в ММА, из них в 60-ти он одержал победы, также он потерпел 26 поражений, один его поединок закончился ничьей, в еще одном результат не был зафиксирован. Последний официальный бой он провел в 2016 году. В мае 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Монсону было предоставлено российское гражданство.

Ранее боец ММА Монсон впервые рассказал, что ненавидит в России.

