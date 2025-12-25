Боец ММА Монсон назвал ненавистную вещь в России

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон рассказал, что он ненавидит в России. Его слова передает RTVI.

«Я ненавижу одну вещь. Не хочу снимать и надевать обувь по пять раз в день. Это правда происходит пять, шесть раз в день. Если вы заходите в чей-то дом в Америке, вы вытираете ноги о коврик, сразу входите в дом», — рассказал боец.

В мае 2023 года боец отказался от гражданства США. Он заявил, что не согласен с политикой, которую ведут США. Также он заявил, что теперь его мысли и его будущее связаны только с Россией.

На счету Монсона 88 боев в ММА, из них в 60-ти он одержал победы, также он потерпел 26 поражений, один его поединок закончился ничьей, в еще одном результат не был зафиксирован. Последний официальный бой он провел в 2016 году. В мае 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Монсону было предоставлено российское гражданство.

Ранее Монсон заявил, что его не пустили в Молдавию из-за российского паспорта.