«Затея без гарантий успеха»: Валиевой посоветовали хорошо подумать над своим возвращением

Известная спортивная журналистка Елена Вайцеховская в колонке для RT оценила перспективы возвращения фигуристки Камилы Валиевой в спорт, отметив, что та должна ставить для себя только самые высокие цели.

«Слишком ярки в памяти болельщиков воспоминания о ее прежнем катании, да и в памяти самой фигуристки они вряд ли успели стереться. Поэтому стоит тысячу раз подумать, стоит ли вообще браться за такую затею без гарантий успеха», — отметила она.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

Ранее Татьяна Тарасова опровергла возможное соперничество фигуристок Валиевой и Аделии Петросян.