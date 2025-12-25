Двукратный чемпион России сменил спортивное гражданство

Двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев сменил спортивное гражданство и будет выступать за Киргизию. Об этом в комментарии ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Шаваев сменил спортивное гражданство. Он будет выступать за Киргизию. Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика. Большая ли компенсация? Хотелось бы больше», — подчеркнул он.

Шаваев в марте 2021 года в Улан-Удэ, одолев в финале Ахмеда Усманова из Дагестана, впервые стал чемпионом России. В апреле 2021 года в Варшаве на чемпионате Европы он одолел в 1/8 финала Мухаммета Котаноглу из Турции (10:0), а в четвертьфинале уступил грузину Нике Кенчадзе (3:4), а тот в свою очередь проиграл в полуфинале будущему чемпиону в этом весе Ахсарбеку Гулаеву из Словакии (4:5) – и это лишило российского борца возможности побороться за бронзовую медаль

Российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN). На прошедшем в Загребе чемпионате мира российская сборная завоевала 11 медалей — одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира по борьбе, который прошел в Загребе.

