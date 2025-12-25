На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Совершенно другое состояние»: какие сложности ждут Валиеву после возвращения

Фигуристка Гербольдт: успехи Валиевой зависят от ее мотивации
Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Камила Валиева после завершения дисквалификации сможет вернуться на высокий уровень, если действительно этого захочет. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила чемпионка России — 2008 среди юниоров Катарина Гербольдт, подчеркнув, что Камиле придется преодолеть ряд сложностей.

«Сложно сказать, насколько она сможет справиться, в первую очередь, физиологически. Потому что когда она выступала на мировой арене, она была девочкой. Это совершенно другое физическое состояние: и тело другое, и резкость, и восприятие нагрузки. Плюс с того момента она не жила с обычной нагрузкой спортсменов.

Наверное, это вопрос прежде всего желания — насколько ей этого хочется и нужно, найдет ли она в себе мотивацию тренироваться и справляться со своим физиологическим в данный момент. Ничего невозможного нет, но это будет непросто», — считает Гербольдт.

Валиева была отстранена за нарушение антидопингового законодательства. 25 октября она смогла официально вернуться к тренировкам, а с 25 декабря спортсменка может вновь выступать на соревнованиях. В настоящее время она занимается в академии Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской.

Ранее Леонова рассказала, верит ли в успешное возвращение Валиевой.

Все новости на тему:
Хроника
