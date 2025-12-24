«Очень удивлена»: мать Костылевой о заявлении Плющенко про ежегодные траты

Мать Костылевой удивилась заявлению Плющенко о трате ₽5 млн в год на спортсменку

Мать российской фигуристки Елены Костылевой Ирина в своем Telegram-канале ответила на заявление двукратного олимпийского чемпиона Евгению Плющенко о многомиллионных тратах на спортсменку.

«Сейчас прочитала про 5 миллионов в год на Лену. И очень удивлена. В этом сезоне два общих льда и очень редкий, раз-два в неделю, дополнительный лед на третьей группе. Домик, медицина, конечно, тянут денег. Но тренировки были практически только общие, подкаты по пальцам пересчитать можно», — написала Костылева-старшая.

Евгений Плющенко заявил, на фигуристку Елену Костылеву уходило около ₽5 млн в год из бюджета академии »Ангелы Плющенко».

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

Ранее Плющенко анонсировал участие фигуристки Костылевой в своем ледовом шоу.