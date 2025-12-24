«Ой, я вас умоляю»: Роднина — о перспективах Валиевой после возвращения

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что сейчас сложно оценивать форму и возможности Камилы Валиевой, которая сегодня отбывает последний день четырехлетней дисквалификации. Об этом прославленная спортсменка заявила в комментарии «Газете.Ru».

«По поводу ее возвращения выражают восторги — а разве я восторг высказывала? Какой восторг? Девочку обнулили, никаких результатов у нее нет, так что она будет начинать буквально с чистого листа. Все ждут от нее феерии на льду? Ой, я вас умоляю. У нее за эти три года параметры изменились, а у нас подросло другое поколение. Будет ли ей тяжело выдерживать конкуренцию? Не знаю, я ее не видела. На этот вопрос может ответить только тренер, который с ней работает», — сказала Роднина.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве WADA, требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

30 октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Спортсменка была обязана выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела.

