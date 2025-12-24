Батракову предсказали успех в Европе «хоть сейчас»

Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной России по футболу Юрий Жирков в интервью Sport24 заявил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков уже сейчас готов заиграть в топовом европейском чемпионате.

«У нас есть люди, способные заиграть в Англии. Из РПЛ любой может это сделать. Тот же Батраков в любое время может уехать в Европу. Но, думаю, чем раньше он это сделает, тем лучше», — заявил Жирков.

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник провел 65 матчей, забил 31 мяч и сделал 16 передач. В нынешнем сезоне футболист с 11 голами лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету игрока восемь встреч и три гола за сборную России.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов. «Рубин» ушел на перерыв седьмым с 23 очками.

Ранее стал известен новый тренер «Енисея».