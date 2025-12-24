Стал известен новый тренер «Енисея»

Новым главным тренером красноярского «Енисея» стал Сергей Ташуев. Об этом сообщает Metaratings.

В интервью изданию 66-летний специалист заявил, что подписал контракт с клубом до 30 июня 2027 года.

«Контракт подписал на полтора года. Летом сядем и посмотрим, в какую сторону движемся. У меня были немного другие цели. Склонялся к сборной Беларуси, но ее согласился возглавить Гончаренко — местная легенда. Были и другие варианты, но без конкретики», — заявил Ташуев.

«Енисей» после 21 тура в Первой лиге занимает 13-е место, имея в активе 23 балла.

Также ушла на зимнюю паузу и РПЛ, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов. «Рубин» ушел на перерыв седьмым с 23 очками.

