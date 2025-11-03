Российский парапланерист погиб в Турции

На юго-западе Турции при полете погиб российский парапланерист Грибанов

37-летний российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб при полете в районе Фетхие, провинции Мугла, на юго-западе Турции. Об этом пишет издание Star.

По информации СМИ, россиянин совершил полет с 1700-метровой взлетной полосы Бабадага в районе Олюдениз.

«После полета Грибанов по неизвестной причине упал на скалистую местность. По получении сообщения на место происшествия были направлены сотрудники жандармерии и медицинские бригады», — указано в сообщении.

Прибывшие на место медики, которых вызвали очевидцы произошедшего, констатировали смерть парапланериста. Тело Грибанова было переправлено в морг государственной больницы Фетхие.

Как указано в Telegram-канале SHOT в Турцию Грибанов прибыл вместе с инструкторами и учащимися школы по спидфлаю, где занимался сам. Последнее видео в социальных сетях он опубликовал около 11 часов назад: он показывал своим подписчикам местные пейзажи и готовился совершить полет.

