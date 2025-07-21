Тюрьма за изнасилование, измены и рак: как сломали жизнь Эдуарда Стрельцова

21 июля — день рождения легенды советского футбола Эдуарда Стрельцова. Он вырос в годы войны, стал легендарным футболистом «Торпедо», завоевал золото Олимпийских игр в составе сборной СССР, а затем был обвинен в изнасиловании и попал в тюрьму, хотя его вина так и не была окончательно доказана. В заключении Стрельцов перенес жестокие избиения, но сумел вернуться в футбол и вновь блистал на поле. Ему удалось найти свою любовь в обычной продавщице, но рак оборвал его жизнь в 53 года.

Отец ушел из семьи и бросил Стрельцова во время войны

Будущий «советский Пеле» родился в 1937 году в Подмосковье. Его семья не была богата: отец работал на заводе, мать — в детском саду. После начала войны отца — Анатолия Стрельцова — мобилизовали служить в разведку, и после этого Эдуард видел его лишь два раза в жизни, последний — в 1942 году.

Война в корне изменила жизнь этой семьи. Анатолий Стрельцов остался жив, ни разу не был ранен, но на фронте встретил другую женщину и переехал с ней в Киев.

Маленький Эдик остался один с матерью, которая была вынуждена уйти из детского сада на завод «Фрезер» — тот же, где работал ее бывший муж.

Несмотря на перенесенный инфаркт и инвалидность, она была вынуждена тратить остатки здоровья на то, чтобы прокормить сына.

После семи классов школы туда же устроился и сам Эдуард. И именно там началась его футбольная карьера. Он стал выступать за юношескую команду завода, которая в 1953 году провела товарищеский матч против «Торпедо». На этой игре главный тренер черно-белых Василий Проворнов приметил ловкого и техничного юношу. А немногим позже тренер команды мастеров «Торпедо» пригласил Стрельцова на сборы, после которых он стал игроком автозаводцев.

Победа на Олимпиаде и отказ от медали

В 1954 году Стрельцов дебютировал в основной команде «Торпедо», а уже в следующем году выступал за сборную СССР. Он стал участником легендарного состава национальной команды, которая выиграла Олимпиаду-1956.

В преддверии Игр советская сборная провела два товарищеских матча с Австралией, которые выиграла с общим счетом 31:3. Во второй игре участвовал и Стрельцов, оформивший хет-трик.

Вскоре после этого на олимпийском турнире в Мельбурне команда СССР стартовала матчем с объединенной командой Германии. Эту встречу она выиграла 2:1, и именно Стрельцов забил победный мяч на 86-й минуте.

close М. Боташев/РИА Новости

Он стал одним из героев драматичного полуфинала против Болгарии. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, а в дополнительное время болгарские футболисты открыли счет. К тому моменту команда СССР играла фактически вдевятером, поскольку травмированные Николай Тищенко и Валентин Иванов, хотя и оставались на поле — замен тогда не было, — по факту ничем своим партнерам помочь не могли. Несмотря на это, на 112-й минуте Стрельцов сравнял счет, а четыре минуты спустя отдал голевой пас на спартаковца Бориса Татушина, который вывел советскую сборную в финал.

Однако в решающем матче главный тренер сборной Гавриил Качалин оставил Стрельцова в запасе, поскольку его одноклубник Иванов не мог играть после повреждения, и наставник, не имея возможности использовать торпедовскую связку в атаке, сделал ставку на игроков «Спартака».

close Дмитрий Донской/РИА Новости

Выступавший за красно-белых Анатолий Ильин стал автором единственного «золотого» гола в финале. Сборной СССР после этой победы вручили золотые медали. Однако тогда их предполагалось всего 11 — по количеству игроков основного состава. Таким образом, Стрельцову награда не досталась. Свою медаль предлагал ему отдать Никита Симонян, однако Эдуард отказался.

Торпедовец мотивировал свое решение тем, что он значительно моложе и выиграет еще много трофеев и наград. Увы, на деле сложилось совсем иначе. Хотя после Олимпиады знаменитый футболист еще успел стать серебряным призером чемпионата СССР и дважды номинироваться на «Золотой мяч».

Личная жизнь Эдуарда Стрельцова: на ком женился, почему изменял

Знаменитый футболист «Торпедо» пользовался вниманием женщин и имел много связей.

Утверждается, что большие знаки внимания ему оказывала Светлана Фурцева — дочь министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Мать девушки даже пыталась свести ее со Стрельцовым во время торжественного вечера в Кремле, посвященного победе сборной СССР на Олимпийских играх. Однако футболист ответил жестким отказом.

По одной из версий, он даже позволил себе грубые слова в адрес Светланы Фурцевой, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Это навлекло на футболиста гнев ее матери — влиятельной чиновницы, что затем могло сыграть большую роль в его трагичной судьбе.

Однако отказ Стрельцова можно было понять: на тот момент он уже встретил свою будущую супругу — инженера завода «Стальмост» Аллу Деменко, — на которой собирался жениться через месяц.

Пара познакомилась на танцплощадке, и девушка не узнала Стрельцова, поскольку не увлекалась футболом. Молодые люди сразу друг другу понравились и сыграли свадьбу 25 февраля 1957 года — прямо накануне товарищеского матча сборной против Румынии.

Руководство Федерации футбола СССР было в ярости, что Стрельцов посмел отвлечься на такое событие, и вынесло игроку строжайший выговор. Мать футболиста тоже выступала против этих отношений. Когда Алла забеременела, свекровь дала ей деньги и потребовала сделать аборт. Супруга Стрельцова отказалась и родила дочь Людмилу. Тем не менее враждебное отношение свекрови (с которой они жили вместе в одной квартире) и разгульный образ жизни футболиста, которого преследовали женщины даже у дома, разрушительно влияли на брак.

«Эдик жил полной жизнью — вино рекой, веселье... После свадьбы он не собирался ничего менять,

— рассказывала Алла в интервью «Московскому комсомольцу». — Помню, гуляла у подъезда, уже с огромным животом, а консьержка мне и говорит: «Гони ты, Алла, всех этих девок мокрым веником! Совсем совесть потеряли. Одна вон, в кролике, ночью твоего Эдика домой не пускала. Вцепилась мертвой хваткой, и никак он ее оторвать не мог...».

В итоге пара рассталась. Алла подала на развод официально, когда футболиста обвинили в изнасиловании и посадили в тюрьму.

Любопытно, что после его освобождения пара случайно встретилась и снова сошлась на короткий период. Однако после очередной вечеринки с алкоголем Алла окончательно разорвала отношения.

«Утром я увидела Эдика на улице. Он был совершенно пьян, гонял по лужам этот свой чертов мяч, падал в грязь и смеялся.

Мне стало до того гадко, что захотелось исчезнуть и никогда больше не видеть Эдуарда Стрельцова», — рассказала Алла.

Во второй раз легендарный футболист женился на продавщице из ЦУМа по имени Раиса. Они познакомились в феврале 1963 года на стадионе «Торпедо», куда Раиса пришла вместе с подругами. Отношения развивались стремительно: уже в сентябре они заключили брак, а в следующем году у них родился сын Игорь.

Раиса обладала более жестким характером, чем Алла, и попросту разгоняла все его вечеринки, не давая футболисту упасть в алкоголизм. Иногда она выдергивала его из картежных компаний и отвозила в расположение «Торпедо», чтобы он не пропустил матч.

«Иначе не получалось. Эдик был насколько талантлив в футболе, настолько же беззащитен, беспомощен в обычной жизни, не приспособлен к ней, — рассказывала Раиса в интервью для книги «Эдуард Стрельцов — гений русского футбола». — Никому не мог отказать, если предлагали составить компанию, обидеть боялся. Я прилечу домой, гостей разгоню, да ему самому по первое число выдам. Он обижался, конечно. Подуется полдня — и обида проходит».

В этом браке Стрельцов прожил до самой смерти. Раиса пережила его на девять лет.

За что сидел Эдуард Стрельцов: обвинение в изнасиловании и ошибочная подпись

До сих пор в деле Стрельцова остается много темных пятен, и доподлинно неизвестно, что произошло на самом деле. Игрок злоупотреблял алкоголем и был замечен в связях с разными женщинами, даже будучи в браке. Это и сыграло роковую роль в его судьбе.

В мае 1958 года, незадолго до начала чемпионата мира в Швеции, Стрельцов вместе с футболистами Борисом Татушиным и Михаилом Огоньковым, получив однодневный отпуск, приехали на дачу к летчику Эдуарду Караханову. Там находились три девушки — Марина Лебедева, Ирина Попова и Тамара Тимашук. Вечер сопровождался обильным употреблением алкоголя, а на следующий день начался кошмар.

Утром троих футболистов арестовала милиция по обвинению в изнасиловании девушек. При этом до сих пор остается неясным, что случилось на даче на самом деле и на чем строилось обвинение.

Лебедева утверждала, что Стрельцов пригласил ее в постель, а когда она отказалась, потащил ее силой.

На допросе футболист заявил, что ничего не помнит, так как был пьян. Девушка, в свою очередь, заявила, что Стрельцов применил к ней силу, зажал ей рот, она укусила его за руку, и он ударил ее по лицу. После удара она потеряла сознание. Позже она очнулась в кровати без одежды, но при этом рядом с ней был вовсе не Стрельцов, а Караханов — хозяин дачи. И до сих многие считают, что именно летчик был настоящим насильником. Тем более, как выяснилось по результатам экспертизы, показатели его биоматериалов совпадают со стрельцовскими.

Караханов все обвинения отрицал. В итоге он избежал наказания, хотя после этого случая его и уволили из армии. Вскоре Лебедева забрала заявление, и казалось, что все должно закончиться благополучно и для Стрельцова.

Однако игрок «Торпедо» допустил роковую ошибку: он подписал чистосердечное признание под давлением следователя, который заявил, что спортсмена поддерживают «наверху», и все будет в порядке.

Вопреки надеждам футболиста, ситуация лишь усугубилась. Современники предполагают, что истинной причиной ареста Стрельцова могла стать личная обида Екатерины Фурцевой — будущего министра культуры СССР, которая уже тогда имела огромный авторитет и влияние.

Якобы она нажаловалась Никите Хрущеву на Стрельцова, который отверг ее дочь и даже прилюдно оскорбил. А первый секретарь ЦК КПСС не стал разбираться в деталях и просто приказал показательно наказать футболиста. Никита Симонян уже намного позже утверждал, что все решил именно Хрущев, и по указанию «сверху».

В итоге Стрельцов был приговорен к 12 годам лишения свободы с запретом заниматься футбольной деятельностью. При этом суд не принял во внимание, что у футболиста осталась мать-инвалид и двухмесячная дочь.

Как Эдуард Стрельцов вышел из тюрьмы: освобождение по УДО, возвращение в футбол и рак

Из 12 лет Стрельцов отсидел пять. В 1963 году он вышел на свободу, скоро вновь женился, у него родился сын. Но в большой футбол он смог вернуться лишь в 1965 году — по личному решению Леонида Брежнева, который отменил запрет, заявив, что после тюрьмы не допускать Эдуарда до футбола абсурдно.

Стрельцов вернулся и в «Торпедо», и в сборную СССР. Но заключение пошатнуло его здоровье.

В одном из лагерей его жестоко избили, и он четыре месяца провел в тюремной больнице.

После тюрьмы на поле он уже не показывал той искрометной и скоростной игры. Но он сумел подстроиться под новые реалии и продолжал приносить победы благодаря выдающемуся футбольному интеллекту. Либо он выдавал партнерам точные передачи под завершающий удар, либо совершал взрывной рывок в чужую штрафную и забивал. А коронным приемом Стрельцова на излете карьеры стал пас пяткой — после таких передач его партнеры забили немало мячей.

После освобождения легендарный футболист ненадолго задержался на поле: он завершил карьеру всего в 32 года. Причиной тому стала тяжелая травма — разрыв ахиллова сухожилия.

После ухода из большого футбола Стрельцов поступил в Институт физической культуры, затем стал тренировать детские команды «Торпедо», часто участвовал в ветеранских матчах, которые неизменно собирали тысячи зрителей, приходивших специально ради него.

Ушел из жизни Эдуард Стрельцов в 1990 году — на следующий день после своего 53-летия. Причиной смерти стал рак легких.

Футболист считал, что получил дозу облучения, когда отбывал тюремный срок в Электростали и работал «на каком-то хитром подземном производстве», после чего начал быстро лысеть.

В 2001 году был образован Комитет Стрельцова, который ставил целью добиться полной реабилитации футболиста. Однако и сегодня приговор великому спортсмену остается в юридической силе.