Хирург раскрыл свою фатальную ошибку в финале шоу «Титаны»

Хирург Огнерубов рассказал, что сжег весь ресурс в финале с канатом на шоу «Титаны»

Участник экстремального спортивного шоу «Титаны» — кардиохирург Дмитрий Огнерубов — рассказал «Газете.Ru» о своей главной тактической ошибке в финале третьего сезона.

«В финале с канатом я рванул со старта и сжег весь ресурс. Победу у меня украла не слабость, а ошибка в распределении энергии. Включился режим «бей или беги», когда ты отключаешь эмоции, забываешь про боль и становишься машиной. В медицине, как и в спорте, второго шанса часто не бывает», — рассказал Огнерубов.

Чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский отметил, что для попадания в финал «Титанов» и успешного выступления в нем необходимо быть многофункциональным атлетом, а также обладать сильным характером.

«Там, где заканчивается физическая форма, всегда включается сила духа», — подчеркнул Трояновский.

Еще один участник «Титанов» — сноубордист Евгений Генин — рассказал «Газете.Ru», что вид спорта не особенно важен на проекте, главное — быть всесторонне развитым атлетом.

«Подготовка сноубордиста помогает на каждом этапе: у нас разносторонние тренировки — баланс, координация, сила, выносливость. Именно это и есть ключ к успеху мультиспортсмена», — отметил Генин.

По мнению участников, в «Титанах» все решает не вид спорта, а индивидуальная подготовка атлета, характер и его способность адаптироваться, ведь задания каждый раз принципиально разные.

В финале шоу сенсационную победу одержал мастер спорта по спортивной гимнастике Кирилл Бельский.

