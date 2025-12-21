«Кто вам дал право»: Губерниев о жалобе российского чемпиона на журналистку

Губерниев о жалобе Галлямова: кто вам дал право так разговаривать с журналистами

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал жалобу фигуриста Александра Галлямова из-за звонка журналистки, передает «Матч ТВ».

«В вашем возрасте, дорогой товарищ, можно научиться пользоваться телефоном, отключать звук и ставить режим «Не беспокоить». И вообще, кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном?» — высказался Губерниев.

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, пожаловался на ранний звонок от журналистки, назвав ее больной и предложил выложить в сеть номер телефона.

На чемпионате России Галлямов и Мишина заняли второе место, набрав по сумме двух программ 223,63 балла. Они проиграли своим главным соперникам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые получили 224,29 балла. Сразу после этого Галлямов намекнул на завершение карьеры.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее тренер сборной России посоветовал журналистам не провоцировать Большунова.